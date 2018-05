Pilar de Yarza: "Un periódico debe cambiar pero no perder rigor"

La noticia de la concesión del premio Luca de Tena cogió este miércoles por sorpresa a la presidenta editora de HERALDO, Pilar de Yarza. "El premio es una de las mayores sorpresas que he recibido en mi vida –señalaba–. Nunca pensé que algún día me podrían dar a mí un premio de tanto prestigio. Me llena de orgullo por muchas razones, entre otras el hecho de que Luca de Tena y mi abuelo, Antonio Mompeón Motos, fueron amigos y se admiraban y respetaban personal y profesionalmente. Hoy, ‘ABC’ y HERALDO somos periódicos diferentes y con marcada personalidad. Pero se nos puede considerar hermanos en el rigor y la fiabilidad de nuestra información".