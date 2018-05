Sobral ve "horrible" la canción de Israel, ¿es una de las favoritas?

El cantante portugués Salvador Sobral, vencedor de la última edición de Eurovisión, considera "horrible" la canción 'Toy' , candidata de Israel este año y una de las favoritas, y piensa que, pese a la apuesta intimista que le encumbró en 2017, el festival no va a cambiar.

Sobral, que no acostumbra dar entrevistas, ha hecho una excepción con el diario luso Público, que publica una conversación en la que el intérprete habla de su año como vencedor, que llegará a su fin el próximo sábado, cuando se elija al triunfador de 2018.

Preguntado si conoce las canciones candidatas de este año, el portugués respondió que apenas ha escuchado las de Portugal e Israel, a la que accedió por una alerta de Youtube y que no ha sido de su agrado.

"Youtube me obligó a verla. Cosas de la tecnología. De repente, Youtube pensó que me gustaría la canción de Israel, y entonces abrí aquello y salió de ahí una canción horrible. Pensé: Youtube, muchas gracias, pero no es esto", comentó Sobral.

