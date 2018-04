La versión 'online' de la revista 'Man on the moon' se incorpora a Blue Media

'Man on the moon' se convierte en la segunda cabecera propia de Spainmedia y se une así a la lista de 'sites' de la editorial, capitaneada por Andrés Rodríguez, que se incluyen dentro del portfolio de Blue Media como Forbes, Robb Report, Tapas Magazine, L’Officiel, y T Magazine.

En palabras de Hortensia Fuentes, directora general de Blue Media, “la incorporación de ‘Man on the moon’ a la plataforma Blue Media ha sido acogida muy positivamente por nuestros clientes y marcas que demandan publicaciones de calidad y contenidos atractivos para un 'target' cada vez más exigente. No tenemos ninguna duda del éxito de la revista tanto en su versión impresa como en el entorno 'online', así como del interés publicitario de la publicación”.

Por su parte Andrés Rodríguez, editor y director de 'Man on the moon', señala que “'Man on the moon' contará historias diferentes para todos aquellos hombres que tienen un sueño", tanto aquellos que "ya se han cumplido" como los muchos que "todavía están por alcanzar y estamos convencidos del interés que generará entre el público y el mercado publicitario".