La británica Jessie J gana el 'talent show' más popular de la televisión china

La cantante británica Jessie J, que ha sido juez de la versión británica de La Voz, se ha puesto ahora en la piel de los concursantes en un concurso similar pero en China, el popular Singer, donde se ha convertido en la ganadora de la sexta edición.

En la final, que se emite los días 13 y 20 de abril, Jessie J se impuso a los locales Hua Chenyu y Wang Meng gracias a su interpretación de "I Will Always Love You", el conocido éxito de la fallecida Whitney Houston.

Jessie J, nombre artístico de Jessica Ellen Cornish, es la primera cantante europea que finaliza en el podio de este concurso, que emite el canal Hunan TV y tiene grandes audiencias.