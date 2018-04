Laura Pausini a Toñi Moreno: "¿A ti te gustan las mujeres?"

A veces, los mejores momentos de las entrevistas de televisión no surgen cuando el presentador pregunta al invitado al programa, sino al contrario, cuando es el propio entrevistado el que se interesa por el periodista. Es lo que ocurrió entre Toñi Moreno y la cantante Laura Paussini este domingo en el programa 'Viva la vida' que conduce la presentadora andaluza en Telecinco. El motivo del encuentro era presentar el último álbum de la artista italiana, 'Hazte sentir'.

¿Y cómo le hizo sentir Pausini a Moreno en la entrevista? Pues tratando de "salir del entuerto" como pudo. Todo empezó cuando, entre bromas y risas, la cantante consideró que la presentadora era como ella, pero "en española". Toñi Moreno respondió que ya le gustaría cantar como ella, "y tener los padres que tienes tú, y tu niña, y el marido... Bueno, el marido te lo puedes quedar..." Entonces Laura Pausini hizo una pregunta a bocajarro que dejó en silencio en plató: "¿A ti te gustan las mujeres?". La respuesta de la presentadora tardó unos segundos en llegar, entre los que se mezclaron los aplausos del público. La presentadora buscó las palabras adecuadas para, según dijo, "salir... de este entuerto". Y al final acertó a responder: "A mí no me gustan las mujeres, me gustas tú". A raíz de aquello, se sucedieron las bromas, e incluso pusieron el hipotético titular a lo sucedido: "Laura Pausini saca del armario a Toñi Moreno".

Y en las redes sociales también se desataron reacciones de todo tipo entre quienes veían entonces el programa: