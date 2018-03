En 'The Crown', la reina cobra menos que el príncipe

Los responsables de la serie han asegurado que la diferencia salarial no es una cuestión de género. Foy ganó menos dinero porque era una actriz poco conocida cuando llegó a la serie, mientras que su 'parteneire' era un actor muy popular que había encarnado a un personaje tan icónico como el Dr. Who, el protagonista de la producción de ciencia ficción que lleva ese mismo nombre.

Lo que no se ha hecho público es la diferencia de sueldo entre ambos. Así, sabemos que Foy cobró unos 32.000 por episodio, pero no cuánto dinero se llevó Smith por su trabajo.

Es ella, sin embargo, la que ha visto reconocido su papel con un Globo de Oro, uno de los premios más importantes del panorama cinematográfico. Es de suponer que, con ese galardón, su caché también se revalorizará y Foy no tendrá problemas de sueldo con sus próximos compañeros masculinos.

Con quien no volverá a trabajar, al menos de manera inminente, será con Smith, ya que aunque 'The Crown' ya tiene en marcha su tercera temporada, ellos no están en el reparto. Otros dos nuevos actores interpretarán a Isabel II y Felipe de Edimburgo en una nueva etapa de sus vidas. El papel de la reina será para Olivia Colman, mientras que aún no se ha cerrado quién hará de su marido. Entre los candidatos está Hugh Laurie, que se hizo mundialmente famoso por la serie 'Dr. House', aunque también suenan los nombres de Paul Bettany, David Tennant (otro Dr. Who) o Ralph Fiennes.