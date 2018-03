Los 'triunfitos' de la danza

Para empezar, la plataforma se ha subido al carro de emitir la convivencia en la academia, que está situada en una antigua fábrica de jabones de Alcalá de Henares (Madrid), a través de YouTube, como ya sucediera con ‘OT’. Esta escuela también ha renovado a su plantilla y tendrá al bailarín bilbaíno Igor Yebra como director, y como profesores a Iker Karrera, Ruth Prim, Carla Cervantes, Sandra Egido y Raymond Naval, directamente llegado de Los Ángeles, donde prepara coreografías para cantantes como Taylor Swift o para la ceremonia de los Óscar.

En total, competirán 16 bailarines, que han sido seleccionados en un castin al que se presentaron 3.000 personas (150 de ellas, a través de las redes sociales desde países como Japón o Estados Unidos). El premio, una beca de formación de 30.000 euros, lo que les asegurará poder dedicarse a la danza, un oficio muy precario en nuestro país (la cifra de paro en el sector se sitúa en el 48%).

Caballo ganador

Ganen o pierdan, todos van a tener que sudar de lo lindo. "Tendrán que aprender coreografías por parejas, también habrá grupales, vendrán profesores a dar clases especiales... No habrá danza clásica en las pruebas porque el perfil del bailarín actual es más urbano y contemporáneo", avisa el propio Yebra.

Para la presentadora Paula Vázquez, este programa supone su asentamiento en la televisión de pago después de regresar a Movistar+ el año pasado al frente del formato de aventuras ‘El puente’. "Había tenido otras ofertas, pero de cosas que no sabía y no quería hacer. Apostar por Cero para mí ha sido un relax porque no te hacen falta corazas. Estar aquí es apostar por caballo ganador. En este ‘Fama, a bailar’, el protagonista va a ser el baile. El anterior ‘Fama’ se emitía en la sobremesa, un horario muy despierto. Ahora empezamos a las 21.00 y el tono va a ser más comedido. También porque ya no tengo 30 años, tengo 40. He madurado, evolucionado, y eso se notará", reconoce.