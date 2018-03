Anabel Alonso y José Corbacho, al frente de un nuevo espacio de humor para La 1

Pablo Carbonell es el veterano; David Fernández, el rarito; Secun de la Rosa, el perspicaz; Elena Furiase, la niña bonita; Goizalde Núñez, la listilla, y Leonor Lavado la novata, y todos ellos dejan volar al niño que llevan dentro para superar con humor pruebas como derretir un bloque de hielo lo más rápido posible, pintar un cuadro de un caballo mientras montan a caballo e hinchar el globo más grande con los ojos vendados.

RTVE apuesta también por una pareja que desató muchas carcajadas en ‘Masterchef’: Anabel Alonso, que será la jefa, y José Corbacho como el ayudante, apuntó este lunes la directora de Entretenimiento del ente público, Toñi Prieto, en la presentación del programa.

Además, recibirán a invitados como Pepe Viyuela, Santiago Segura, Mario Vaquerizo, Bibiana Fernández y Salva Reina.

En cada entrega –este lunes se terminó de grabar la quinta y, por ahora, no hay límite–, los seis actores se enfrentarán a cuatro retos en Villa-mandona y los resultados se compartirán con público en directo en un teatro de Madrid, donde se someterán a otras tres pruebas.

Se trata de una adaptación del formato ‘taskmaster”, creado por el cómico Alex Horne para el teatro y llevado a la televisión en 2015 en el Reino Unido, donde se han emitido cinco temporadas y acaban de renovarse otras cuatro de una tacada.

También hay versiones en Suecia, Dinamarca y Bélgica, y Comedy Central está a punto de entrenar la suya en Estados Unidos.

Corbacho aseguró que todos se han volcado para intentar que los espectadores "pasen un buen rato la noche de los viernes" y Alonso se mostró convenvida de que lo conseguirán, ya que los concursantes no dudan "en tirarse de boca al barro y jugar".

Para los actores, ‘Dicho y hecho’ ha supuesto una "regresión a la infancia", admitió Carbonell, algo en lo que coinciden Goizalde Núñez y la imitadora Leonor Lavado: "Todo lo que mi madre no me ha dejado hacer de chica lo he hecho ahora doblado. Es como volver a la guardería, nos volvemos niños".

Ante las mismas pruebas, cada uno de ellos intentará resolverlas a su manera, desde su propia personalidad, lo que se traduce en "humor para todos los gustos", según Anabel Alonso, algo que "con los tiempos que corren hace mucha falta", apostilló Elena Furiase.