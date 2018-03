Detrás de las costuras: carreras, nervios, y chaquetas mal cosidas

Ajustar la talla de un traje de chaqueta puede parecerle sencillo a un profano en la materia, algo básico para cualquier modista que se precie. Sin embargo, requiere de buen manejo de la aguja, precisión, técnica y, lo más importante, haber tomado bien las medidas previamente. Si a esto le sumamos un cronómetro, unos jueces exigentes y media docena de cámaras encima de los sastres durante todo el proceso, el resultado es ‘Maestros de la costura’, el ‘talent show’ de TVE. Esta noche, a partir de las 22.30, el concurso de corte y confección que produce Shine Iberia (responsable también de ‘Masterchef’) llega a su cuarta emisión y lo hace con una prueba por equipos en el taller madrileño de Emidio Tucci, hasta el que se desplazó este periódico para ser testigo de la grabación.

Pero antes hay que manejar los conceptos básicos. Aquí los participantes no son aspirantes, sino aprendices. No hay fogones, sino máquinas de coser. En vez de recetas se estudian patrones, no hay emplatado porque el resultado final se coloca sobre los maniquíes, y los cuchillos se han sustituido por alfileteros llenos de agujas. Pese a las diferencias evidentes, el espíritu de la competición sigue siendo el mismo que en ‘Masterchef’: ser el mejor trabajando bajo presión. Por eso Palomo Spain, Lorenzo Caprile y María Escoté, los miembros del jurado, se lo toman igual de serio que sus homólogos Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nágera.

"Estos concursantes están muy bien elegidos, son perfiles muy distintos y dan mucho juego. Verlos evolucionar ha sido muy estimulante, yo también estoy aprendiendo mucho", explica Caprile durante un parón de la grabación. A todos los espectadores que no conocían al modisto madrileño les ha sorprendido ver la exigencia con la que juzga las creaciones de los aprendices, incluso algunos ya le comparan con Cruz por su rudeza. No van desencaminados, si algún aprendiz se pasa de listo con él no duda en contestarle, aunque no estén grabando las cámaras.

"Como un guante"