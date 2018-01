El 'Ipno de Moderdonia' desbanca al 'Cara al sol' en Spotify

La idea partió de Quequé, copresentador junto con Ignatius Farray del programa que dirige y presenta David Broncano en las madrugadas del lunes al jueves, quien estando enfermo leyó la noticia de que un "remix" del 'Cara al sol' triunfaba en las reproducciones de la plataforma musical. "No puede ser, hay que desbancarlo", se dijo.

Optaron por el 'Ipno de Moderdonia', una canción para la nación ficticia que crearon para el programa, "y en dos horas conseguimos el objetivo; en 'La vida moderna' tenemos un ejército que bien usado puede hacer muchas cosas", ha explicado Quequé.

Para este humorista, es "tristísimo" que el 'Cara al sol' se convirtiese en una de las canciones más escuchadas del país. "Quizá porque es pegadiza, que es lo que más rabia de todo me da. Pero lo que demuestra es que en este país hay heridas mal cerradas".

"Hace mucho que no veo el Telediario y no me entero de nada de lo que pasa en Antiguonia", dice Quequé, para quien lo logrado con su "ipno" les da "ánimos" especialmente en "un momento dulce" de 'La vida moderna', que demuestra que "no hay que jubilar la radio".

La iniciativa, que también ha tenido una gran repercusión en redes sociales, no aporta "presión política" a los creadores de Moderdonia, ha bromeado Broncano, por lo que no van a plantear "ninguna acción en el Valle de los Caídos ni nada parecido".