Pablo Motos y el perdón del capitán del Betis

Esta vez, le ha tocado el turno al capitán del Betis, el futbolista Joaquín Sánchez.

La entrevista ha comenzado con una ligera pulla del presentador, que al parecer lleva tiempo tratando de que el deportista acuda al programa: "Hay que ver lo que me ha costado traerte...". A lo que Joaquín ha contestado con una disculpa pública. "Quería pedirte perdón publicamente porque hemos estado a punto de venir un par de veces y te hemos dejado ahí...", le ha respondido el deportista.

A partir de ahí, y superado el escollo, la charla ha transcurrido con normalidad y marcada además por el buen humor y la simpatía que se han convertido en santo y seña del carismático capitán bético.

En la conversación, como no podía ser de otra manera, el fútbol ha sido el gran protagonista. Así, Joaquín ha recordado la última victoria de su equipo contra su eterno rival, el Sevilla, al que el pasado 6 de enero metieron cinco goles en su campo. "Fue un partido muy bonito. Son encuentros con mucha tensión, muchos nervios. No son solo tres puntos, es mucho más. Ganar en el campo rival y meterle cinco goles al Sevilla. Además, que llevan muchos años ganando el derbi y significa más", ha explicado el centrocampista andaluz.

Y tras la victoria, llegó la hora de celebrarlo. Así que Joaquín ha contado que, como capitán, ese día 'ordenó' a sus compañeros que salieran, por lo menos, hasta las cinco de madrugada. “Si después del partido para celebrarlo bebiste solo cerveza, me guiñas el ojo derecho, si bebiste cerveza y cubatas me guiñas el izquierdo, y si ni siquiera te acuerdas, me guiñas los dos”, le ha preguntado Motos. “Empecé así (guiñando el ojo derecho) y acabé así (guiñando los dos)”, confesó Joaquín, en una respuesta que despertó las carcajadas de los espectadores.