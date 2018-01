Aitana y Ana Guerra, disgustadas con 'Chico Malo', la canción de reguetón con la que optan a ir a Eurovisión

El pasado martes los directores de la academia de Operación Triunfo hicieron el reparto de temas con los que los concursantes optarán a participar en el festival de Eurovisión que se celebra en Portugal el próximo mes de mayo.

Sin embargo, no todos los 'triunfitos' están contentos con las canciones que les han asignado. Es el caso de Aitana y Ana Guerra, que deberán interpretar 'Chico Malo', escrita por Morgan y Will Simms y adaptada por la cantante Brisa Fenoy.

El tema, de corte reguetonero , no ha terminado de agradar a las concursantes, que han asegurado que no se sienten cómodas con este estilo y que no les gusta que en la letra, en castellano, se intercalen palabras en inglés. Las intérpretes llegaron a proponer cambios en la letra de la canción y, aunque reconocieron que el tema les gusta y no quieren que sus creadores se sientan ofendidos, no están seguras de querer ir al certamen europeo con él.