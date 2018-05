Los Secretos versionan la sintonía de la cabecera de 'Cuéntame cómo pasó'

veinteañero en la ficción y empresario de la noche madrileña, es además el personaje con el que más se identifica Álvaro Urquijo, que comenzó su profesión de músico en el Tos, banda que tras la muerte de su batería Canito daría lugar a Los Secretos, uno de los protagonistas del ya mítico concierto de Caminos que dio el pistoletazo musical a la Movida madrileña. "creo, así que algunas de las cosas que le pasan a él las he vivido yo".Álvaro Urquijo, líder y vocalista de la banda, se declara un seguidor de la serie desde el principio: sigo 'Cuéntame' desde el principio, así que le he puesto todo el cariño". El año en el que transcurre la ficción en la próxima temporada, 1982, fue importante para el grupo. "Hicimos más de 150 conciertos en poco más de un año. Y con lo que gané de aquella gira- recuerda Álvaro- meA través de más de 30 años, la música de Los Secretos es parte fundamental de la banda sonora de más de una generación, con temas comoDe 1982, Jesús Redondo, teclista, recuerda "el concierto de los Rolling en el Calderón y que fue la primera vez que voté" y Ramón Arroyo, guitarrista, la "efervescencia y toda la renovación musical que se produjo en aquellos años. "Era como un juego: había una gran camaradería entre todos los que tocábamos entonces. Todo nos parecía nuevo"- dice Álvaro.La primera sintonía de 'Cuéntame' corrió a cargo d. Ha habido tres versiones con aires flamencos, una a cargo de, la siguiente en la voz dey por último la deconvirtió el tema en un rock and roll a loy en la pasada temporada,le dio el sonido de grupos del tecno de los ochenta.Durante la próxima temporada, los seguidores de la serie podrán disfrutar de la música de la serie, con listas de reproducción de Spotify en las que se recogerán las propuestas de ambientación musical de los asesores de la serieLos Secretos son Jesús Redondo (teclista, coros, compositor), Álvaro Urquijo (cantante, guitarrista, compositor) y Ramón Arroyo (guitarrista y compositor).