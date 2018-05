La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión cierra 2012 con superávit

paco29/03/13 00:00

No me cabe en la cabeza que la DGA siga subvencionando la tv autonomica, mientras tenemos los hospitales sin camas y pacientes en los pasillos, no hay material de quirófanos UNA VERGUENZA ARAGONESES todo para pagar sueldos de 3000 y 6000 euros a amigos del PAR, os la están dando aragoneses, y vosotros comiendo y viendo Jotas....