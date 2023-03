" Cuando la foto marca el Tiempo "

Hace ya muchos años, cuando recorrí tierras indómitas por el Altiplano, me chocó fuertemente que, los habitantes del lugar, se negasen a ser fotografiados por que decían que de esa manera "le quitabas el Alma"...

Viendo hoy la realidad que, las redes y las imágenes nos trasladan, con sus correspondientes resultados temporales, hace que recuerde con cariño y aceptación, tan dulces recomendaciones y visión del Tiempo...



La 'foto', es la milésima de tiempo que plasma el fotógrafo en su medida concepción, luego está el observador que, si es sensible y empático al mismo, le hace recordar el Tiempo perdido en banalidades...



Igual pasa con las pinturas, sean en cuadros o en rústicas paredes, son el fiel reflejo de que, como humanos, no debemos perder la esencia...



¡Un abrazo planetario, y felices fotográficas pesadillas!



Prof. Carlos Bogdanich (Cuarta Dimensión).