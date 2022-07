Un libro artesanal para ver y escuchar un siglo de música popular española

Es un libro curioso, original: más de dos mil portadas de discos ofrecen una visión global de un siglo de música popular española a través de un espeso racimo de géneros, desde la canción folclórica al rap, pasando por el flamenco, el rock, el pop y un amplio abanico de estilos. Y como guinda, un código QR que, a través de Spotify, permite escuchar inmediatamente estos discos (o la mayoría) en teléfonos móviles, tabletas, ordenadores… Nunca se había visto libro alguno con esta singularidad tecnológica. La obra se edita en dos versiones diferentes: libro y álbum de cromos. La primera ya viene con el cromo incrustado, pero la segunda deja los huecos para que el lector o coleccionista vaya pegando en ellos los cromos, que se añaden aparte al completo en 75 láminas.

La mecha que prendió la idea de plasmar este libro nació de las manos de Carlos Sanmartín (alto ejecutivo de diversas multinacionales, desde CBS a EMI, BMG o Sony, de la que es actualmente director Regional de Catálogo para la Región Latina) y de Pablo Pinilla (productor y compositor). Este último se encontraba en un estudio grabando a un ‘triunfito’ y en un momento determinado le dijo:

—Cantas como Camilo Sesto…

—Camilo, ¿qué? —preguntó con gesto de sorpresa el joven.

—Camilo Sesto, ¿no sabes quién es?

—No.

—¿Y Miguel Ríos?

—Tampoco.

No había nada más que interpelar al joven ‘triunfito’. Cuando la anécdota llegó al socio de Pablo, Carlos Sanmartín, enseguida chisporroteó la idea. ¿Cómo fabricar algo que ayudase a difundir el nombre de los intérpretes españoles más conocidos entre los más jóvenes y a la vez sirviera de recordatorio para los más veteranos? Nació Canciones. El álbum. “Fue a raíz de esta anécdota cuando ideamos este proyecto para que la gente joven de nuestro país tuviera un vehículo que le sirviera para conocer la historia musical de nuestro país y, ¿por qué no?, que la gente más adulta pudiera recordar las canciones de su vida. Es un álbum intergeneracional”, explica Sanmartín.

Portada del libro Cortesía de los autores

En papel cuché de alto gramaje y un atractivo diseño, el libro incluye un total de 2.332 portadas de discos pertenecientes a 1.478 artistas. Laborioso trabajo de búsqueda que se inicia con Antonio Machado y finaliza con la voz de Cecilia Krull. O sea, un siglo de canciones españolas e incluso latinas. “Nos llevó dos años (coincidiendo con el inicio de la pandemia) la selección de artistas y canciones, confirmar los autores correspondientes a cada canción y años de edición, así como la recopilación y restauración de portadas de discos. Por supuesto, la memoria, las discotecas particulares y los archivos correspondientes fueron fundamentales. Las discográficas no entraron en este proceso, fuimos nosotros quienes les descubrimos los discos, al solicitarles los permisos, tenían más artistas de lo que creían”.

—¿Ayudó en la labor de creación del libro vuestra vinculación profunda con el mundo del disco?

—Indiscutiblemente. Nuestros largos años en el mundo de las compañías discográficas, por un lado, y el de la composición y producción, por otro, nos ayudaron muchísimo. Conocer los diversos catálogos de las compañías fue fundamental.

A continuación, otra laboriosa tarea: la ordenación de todo este material por géneros y épocas, máxime con la gran cantidad de estilos y años que abarca el libro: poetas y pasodobles, copla, zarzuela, años 60, 70, 80 y 90, flamenco, pop electrónico, heavy, músicas del mundo, talent shows, hip hop, rap, indie… y hasta los festivales de Benidorm y Eurovisión, entre otros muchos apartados. “Curiosamente —apostilla Sanmartín— quizá lo más difícil de catalogar fue la sección de ‘música indie’, dado que a muchos artistas actuales les gusta denominarse ‘indies’ cuando realmente bastantes de ellos no lo son”.

Y otra ardua tarea: la selección. ¿Hubo que dejar muchos discos fuera? ¿Qué criterios estrictos se siguieron? “Hemos dejado artistas fuera por varias razones. Porque, aun queriéndolos incluir, no localizamos sus compañías discográficas por haber desaparecido estas y, por tanto, no pudimos conseguir el permiso. También fue imposible localizar a un buen número de grupos que se autoeditan (muy habitual actualmente) y su música no está en las plataformas digitales. Pero por olvido o porque algunos no han querido estar presentes, poquísimos”.

—Y después, la solicitud de permisos de publicación de las carpetas. ¿Tan estricto está el panorama para tener que contar con esos permisos cuando circula tanto material por Internet. Imagino la paciencia invertida hasta dar con todos los propietarios de los derechos. ¿Hubo que retribuirlos?

—Un año nos costó este tema. Muchos libros sacan portadas sin permiso, pero nosotros, siendo de la industria musical, no queríamos estar en la ilegalidad. Así pues, la búsqueda de compañías, artistas y explicarles un proyecto, que a muchos le sonaba a chino, fue muy laboriosa. Al final, el resultado son esos 1.478 artistas, esas 2.332 portadas de discos y unas 10.000 canciones que se pueden escuchar en esta colección visual y sonora.

—Y luego, la maquetación y edición de lujo…. ¿Cómo os atrevisteis a tanto? ¿Contabais a priori con una gran editorial que respaldase el proyecto?

—La verdad es que salvo una pequeña ayuda de SGAE y AIE con la compra de álbumes, nadie nos ha ayudado, por lo que finalmente tomamos la decisión de hacerlo todo artesanal, editar los dos formatos nosotros, siendo nuestras casas el almacén y nuestras familias las que hacen los paquetes y los envíos. Igualmente, por esta cuestión artesanal, este libro solo se puede adquirir a través de nuestra web: www.cancioneselalbum.com

—¿Y con ayudas oficiales? ¿Como reaccionaron en los despachos de Cultura?

—A todas las entidades culturales les fascinó el proyecto, pero todas nos comentaban que no sabían dónde encajarlo, algo sorprendente. Al ministerio de Cultura, desgraciadamente, no pudimos llegar. Vuelvo a repetir, ese es el motivo de que este sea un proyecto totalmente artesanal.

—Obviamente, la mayor originalidad es la inserción de los códigos QR. ¿Habíais visto antes algo similar? ¿De dónde os llegó la idea? Es la primera vez que se pone en práctica en España y no sé si en el mundo….

—Sí, es la primerea vez que se hace y es precisamente la gran novedad. La idea se nos ocurrió al buscar algún elemento que conectara a los chicos con la clásica colección de cromos. Los chicos se pasan el día pegados al móvil y en ese elemento vimos la manera de conexión.

—¿Hubo, por cierto, que obtener permisos de Spotify?

—No. Las plataformas digitales de música están a libre disposición.

—¿Todo esto explica el elevado precio de libro?

—No creemos que el precio sea elevado. Hacer una colección de cromos, y lo digo por mi experiencia actual, cuesta por encima de los 200€, teniendo en cuenta que te salen muchos repetidos y siempre en toda colección hay uno o dos cromos que nunca te salen. Nuestra colección, en ambos formatos, se sirve completa. También hay que tener en cuenta que hoy en día el papel y cartón, aparte de estar muy escaso, sube día tras día.

Un cromo destacado: no solo figura en el interior del libro sino también en la portada. Héroes del Silencio fue uno de los grandes fichajes de Sanmartín para EMI Cortesía de los autores

—Mencionabas antes el coleccionismo de cromos. ¿Hay en cierto modo una componente nostálgica en el libro al aunar el pasado musical con la extendida costumbre, generaciones atrás, de coleccionar y pegar cromos en álbumes?

—De generaciones atrás, nada de nada. Las colecciones de cromos siguen muy vigentes, si no que se lo pregunten a Panini. Como experiencia propia, puedo confirmar que, a los pocos días de poner los dos formatos a la venta, los compradores, aun siendo más caro, se están decantando más por esta versión que la del libro ilustrado.

Imposible dar la lista de nombres por completo, pero obviamente con alguna ausencia, están todos los imaginados y no pocos desconocidos para el gran público: Raquel Meller, Concha Piquer, Sara Montiel, Sabina, Serrat, Julio Iglesias, Radio Futura, Bravos, Brincos…, pero también Los Botines, Los Rocking Boys, Los Sonor, Conexion, Magenta, Las Chinas, Nyno Vargas… y cientos más.

Una obra, en definitiva, tan ambiciosa como didáctica y divertida, que Sanmartín considera como “un pequeño legado de agradecimiento a lo mucho que nos ha dado la música a lo largo de nuestra vida tanto personal como profesional”.

(En la web citada, www.cancioneselalbum.com se da amplia y vistosa información sobre la obra así como la forma de comprar el libro: 49,99 €, la versión libro ilustrado; 79,99 €, el libro con los cromos adjuntos).

