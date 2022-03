" Cortacésped para el que tiene tierra "

En aquellos "gloriosos" años cincuenta el sistema consumista fabricaba mil y un artilugios para hacer la vida más "placentera"...

Parecía estar lejos el fantasma de la guerra, de la destrucción y el sometimiento. Pero el humano, erre que erre, no puede estar tranquilo, su "gen belicoso" le empuja una y otra vez, no a cortar el césped, sí a cortar cabezas...

Y ya estamos otra vez en ese círculo vicioso, te "rasuro" tu terreno con tanques y con plomo, sin pedir permiso a la 'Madre tierra' que es, en definitiva, la verdadera dueña de la existencia.



No aprendemos la lección

y seguimos cegando semillas,

una muy triste canción,

para los que no tienen tierra.



Prof. Carlos Bogdanich.