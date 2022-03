"¡Nos mudamos al Espacio!"

Como parece que aquí, en nuestro "hogar cósmico" la Tierra, no nos entendemos, ya planeamos el construir un nuevo Estado en el espacio. El proyecto no nace hoy, el 12 de octubre del 2016 se hizo oficial su fundación. El jefe de esta nueva nación espacial sería el Dr. Igor Ashurbeyli, y el nombre de la misma 'Reino Espacial de Argadia'... ¡Que no es broma amigos, que la cosa va en serio!...

El nuevo estado contaría con 12 idiomas distintos y su forma de gobierno sería una Monarquía constitucional. Y en cuestión de moneda, nada de euros, dólares, yenes o rublos, pasaría a llamarse 'Solar'. Un equipo internacional de expertos se reunieron para anunciar el nuevo proyecto, a partir que Igor Ashurbeyli, un científico ruso y hombre de negocios que fundó el proyecto Asgardia. "La esencia de Asgardia es la paz en el espacio y la prevención de los conflictos de la Tierra de que sean trasladados al espacio."

El proyecto cuenta con otros grandes nombres como David Alexander (director del Instituto Espacial de la Universidad de Rice), Ram Jakhu (director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad McGill), y Joseph Pelton (director del Instituto de Investigación del Espacio y Comunicaciones Avanzadas de la Universidad de George Washington).

David Alexander dijo "A medida que la órbita baja de la Tierra se vuelva más accesible, lo que a menudo se llama la "democratización del espacio", una vía se está abriendo a nuevas ideas y enfoques de una rica diversidad de los participantes"... "La misión de Asgardia es crear oportunidades para un acceso más amplio al espacio, y darle a las naciones espaciales no tradicionales la realización de sus aspiraciones científicas es emocionante."

¿Será que se nos está quedando pequeña la Tierra, por aquello de que "no cabe un tonto más", o es que realmente estamos ante una idea avanzada del futuro que se avecina?...