¡Cuidado con "la mosquita muerta"!

Desde hace aproximadamente 20 años se vienen vendiendo, y con gran éxito debido a su publicidad, los Repelentes Electrónicos contra mosquitos. Ahora que llega el verano y ello aumenta su molesta presencia, serán requeridos por numerosas personas temerosas de que les "chupen la sangre", y en este caso no es Hacienda...



Sin embargo, muchos son los científicos que, a través de investigaciones, niegan la real efectividad del producto, aduciendo que sus presuntos poderes de ultrasonidos "ni fu ni fa" provocan en los molestos mosquitos. Y eso que ellos vienen sin mascarilla...



Su funcionamiento se basa en emitir una frecuencia camuflada que emite el sonido de los mosquitos machos, teóricamente de esta forma, se hace huir a "las mosquitas" que, una vez fecundadas, repelen a los machos ¿A qué me suena todo esto?...



Es que no nos podemos olvidar que, así como el mosquito macho sólo se dedica a fecundar y luego "trabajar" en la polinización de de flores y frutas, al tiempo de alimentarse para estar fuertes, las que verdaderamente molestan con su zumbido, pican y se benefician de nuestra sangre, son las mosquitas. Lo dicho ¡Cuidado con "la mosquita muerta"!...



Felices pesadillas.