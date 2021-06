¿Quiero un hijo extraterrestre?

Aunque parezca un poco extraño, en los tiempos que vivimos, ya existen miles de parejas que están deseando concebir en el espacio.

​

La cosa no es baladí y en realidad, con la actual evolución de la carrera espacial, más tarde o temprano, la "copulación en el vacío" será una realidad.



Pero como siempre, la realidad supera a la ficción, y esto no viene sólo como promesa de futuro, años atrás, en la década de los 70, ya se estaban dando los primeros pasos y la metodología para conseguirlo.





Nos remontamos al año 1978, y mientras el mundo se convulsionaba con el nacimiento del primer bebé probeta, 25 de julio en Manchester, saltaba la noticia no menos mediática que, los soviéticos iniciaban otro proyecto revolucionario, embarcar en una nave espacial a un hombre y una mujer cosmonautas cuya misión era la de concebir en el vacío del espacio "al primer niño extraterrestre".



Fue el director del observatorio alemán de Bochum quien reveló al mundo occidental el sorprendente proyecto, cosa que poco tiempo después confirmó la prensa científica rusa. El Dr. Rylov, profesor de genética del programa 'bebé espacial', decía: "Los niños que sean concebidos en el cosmos serán casi obligatoriamente diferentes de nosotros. O bien nacerán en planetas alejados de la Tierra, donde las condiciones de concepción, de gestación y de nacimiento no serán las mismas..." A lo que agregaba que, en el proyecto, trabajan juntamente con especialistas en genética, médicos, psicólogos e incluso especialistas en psicotrónica y en ciencias paralelas. Atención a este último dato...



Estos especialistas soviéticos basaban sus vaticinios en experiencias pasadas donde determinaron que, cuando los cosmonautas regresan de viajes más o menos largos por el espacio y son observados médicamente, siempre aparecían perturbaciones en sus esquemas cromosómicos y que eran irreversibles. Y de aquí surgió el siguiente e inquietante paradigma... ¿La gran mutación del futuro, según ellos la del 'Homo Galacticus', será un monstruo o un super-hombre?...



Bien sabemos de la "opacidad" que existe en determinadas investigaciones científicas, a ciencia cierta hoy no sabemos si el proyecto ya se llevó a cabo o se está en vías de hacerlo. ¿Quien nos dice que, entre nosotros, no haya ya una "legión de Homos Galacticus" compartiendo vivencias en nuestro 'hogar cósmico' la Tierra?...



Felices pesadillas.