"¡Eres un cero a la izquierda!"

Es una frase muy manida, a la par de vulgar, para "enjuiciar" a quien no sirve para nada y de él ni cuentan y poco se puede esperar. Seguro que hoy en día, a muchos así se les puede catalogar, pero hubo una época en que no existían, o mejor dicho, no existía el cero, ni a la izquierda ni a la derecha, el cero no contaba en la matemática...

Tal es así que, en la numeración romana, la griega y la judía, carecían de este número cero, esencial para nosotros en las operaciones matemáticas. Hacia el año 500 a..de C. existía un original instrumento que les hacía salir del paso, el recordado 'ábaco romano', conocidos anteriormente por los chinos desde tiempo inmemorial. Consistía en una serie de hileras de cuentas que representaban las unidades, las decenas, las centenas. Sin embargo, a la hora de escribir una cifra que contuviese el cero, no existía ninguna marca numérica para significarlo. Esta "matemático-caótica" situación se mantuvo así casi un milenio, hasta que un matemático indio se le ocurrió la genial idea de que se podía utilizar un símbolo especial que representase esa hilera de cuentas intocada y vacía.

Así nació el cero, producto del álgebra de los hindúes y, según la historia, el primer matemático que hizo uso del signo 0 fue el árabe Muhammad ibn al-Khwarizmi, en el 810 de nuestra era. Pero que también tardó tiempo en entrar en nuestras cabezas occidentales, hasta bien entrado el siglo XVII.

Por ello ya sabéis, sólo desde el siglo XVII habitan entre nosotros personas que son "un cero a la izquierda", la pena es que se siguen reproduciendo, y no matemática, si no "exponencialmente"...

Felices pesadillas.