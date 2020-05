Tu teléfono revela tus secretos

Seguro que al leer el título habrás pensado que voy a hablar de algo "conspiranoico", del famoso tema de cómo nos vigilan en los móviles y de hasta cómo nos pueden sacar informaciones privadas... Pues nada de eso, os voy a plantear una especie de juego mágico y numérico, basado en los interesantes descubrimientos de Pitágoras y la Simbología de los números.

Pitágoras le atribuye una energía vibracional a cada número, esta "vibración" nos acompaña durante largos períodos de nuestra vida, y es ejemplo de lo que somos y de lo que globalmente nos rodea. Para ello debemos hacer una suma sencilla, la hacemos sumando todos los números de el teléfono que cotidianamente utilizamos, seguramente, obtendremos una cifra de dos dígitos, por ejemplo el 43, a esta cifra la volvemos a sumar (4 + 3) para así obtener un solo dígito que será el que nos de una información sobre cómo nos comportamos con nuestras amistades y de que manera lo hacen ellas con nosotros. Recordemos que, en este caso, el '0' no tendría valor, es decir, que si la suma total nos da 10, el número asignado es el 1.

Significado de cada resultado

Si el dígito resultante es 1: Este número indica que eres una persona con gran capacidad de liderazgo y muy independiente, no tienes miedos a la hora de emprender nuevas cosas y dominas mucho la estrategia para alcanzar objetivos. Tus amistades reconocen tu valor y acatan tus directrices. No soportas la medianía en la gente y te entregas en cuerpo y alma a tus objetivos, a veces olvidando algunos aspectos emocionales.

Si el dígito resultante es 2: Este número te hace ser una persona reflexiva, buscando siempre el equilibrio y la armonía en todo, incluso entre tus amistades, cosa que ellos valoran mucho. Tienes un don innato para la negociación y tus juicios son siempre muy certeros, odias la falsedad de la gente y buscas siempre de rodearte de los más afines, siendo que además, necesitas interiormente sentirte querido por los demás.

Si el dígito resultante es 3: Es un número de alta vibración, te muestra como persona muy alegre y entusiasta, ves siempre el lado positivo de las cosas y de la vida. Tus amistades te admiran mucho y se sienten muy estimulados con tu presencia. Este número te facilita las profesiones que tengan contacto con el público, sabes vender un producto y encuentras siempre una salida a cualquier obstáculo que se presente.

Si el dígito resultante es 4: Básicamente este número indica una personalidad analítica y práctica, pasas completamente de las tonterías de la gente y vas siempre al grano de los asuntos y además, siempre de frente. Quizá puedas llegar a ser excesivamente perfeccionista, con cierta rigidez a la hora de relacionarte con los demás, pero todos saben que eres una persona muy fiel y que no dudas en ayudar a nadie.

Si el dígito resultante es 5: Este número indica una persona ansiosa y llena de energía que no se para ante nada ni ante nadie. Te gustan los retos y no soportas que te lleven la contraria. Tienes la necesidad de movimiento continuo por tu gran actividad física y mental, no soportas las limitaciones y miras siempre hacia el futuro. Muchas personas de tu entorno tienen cierto temor a tus cambios bruscos de dirección en la vida.

Si el dígito resultante es 6: Es un número que significa alta sensibilidad a los demás, sientes que tu misión en la vida es ayudar al necesitado, defiendes a capa y espada las libertades y a los más vulnerables. Un entorno laboral que exija estos requisitos será el mejor ambiente para tu desarrollo emocional y profesional. La gente confía mucho en ti, al punto de ser receptor de los más íntimos secretos de los cercanos.

Si el dígito resultante es 7: Tu vida está marcada por la observación y el análisis de todo, es un número muy filosófico y hace que estés siempre interesado por descubrir los misterios de la vida y al mismo tiempo impartir a los demás tus conocimientos. Número que denota capacidad oratoria y un gran sentido de la existencia, te encanta la cultura y la lectura, te sabes conocedor de muchas cosas y la aportas a la sociedad.

Si el dígito resultantes es 8: Este número presenta a una persona muy decidida, que tiene las cosas muy claras, te acompaña una fuerza interior que los demás reconocen solo con mirarte. Es un número que favorece los golpes de la fortuna en la vida y un gran empuje para conseguir asuntos materiales. A veces las amistades critican tu excesiva impronta de carácter, ya que tiendes a imponerte de forma rígida.

Si el dígito resultante es 9: Número indicador de una persona altruista y filantrópica. Gozas de un superlativo idealismo que te lleva a querer arreglar el mundo por distintos caminos. Tu solidaridad no tiene límites y los demás reconocen esta faceta tuya apreciando tu labor. Además, internamente necesitas de ese aprecio que será tu combustible para seguir en la brecha de la lucha. Eres como un ángel protector.

Si cambias tu número de teléfono, verás que también, cambian cosas en tu vida.

Felices pesadillas.