Hace un tiempo, varios conocidos, me preguntaron que qué decían los planetas con respecto al flagelo vírico que estamos sufriendo y si se hubiese podido prevenir... Haciéndome eco de tal pedido, este humilde astrólogo, sin asesores, ni estructura financiera o gubernamental, "cogió el guante" y me dispuse a investigar los distintos parámetros astronómicos de las fechas y su interpretación astrológica del tema que nos compete, 'Pandemia y Planetas'...

Antes de entrar en materia, me parece importante reseñar lo siguiente. En junio de 1981 se declaró oficialmente el flagelo del SIDA, un año antes, dos astrólogos, Boris Cristoff y yo, Carlos Bogdanich, anunciamos que llegaría una epidemia tan grave como la del 1347, la peste negra, él con un libro editado años antes y yo con un artículo en el Heraldo de Aragón. Lamentablemente, muchos se rieron en su momento sobre las predicciones, quizá por que esperaban que se diese hasta el nombre oficial del flagelo y hasta su "DNI", cosa imposible, pero más por el desconocimiento general que hay sobre el método astrológico. ¿Acaso no consultamos a los meteorólogos para saber si va a llover y lo que hacen ellos es interpretar unas variables?... Hasta les damos el "beneficio de la duda" en más de una ocasión y sin embargo les consultamos. Es que es normal, todos nos podemos equivocar, es humano, salvo cuando te reiteras en la equivocación, como en algún ejemplo cercano que tenemos... Pero ¡ojo al dato!, Boris en el año 2017, poco tiempo antes de su fallecimiento, ya anunciaba una brutal pandemia en el mundo para el 2020 (sic)...

Pero vamos al meollo de lo que hoy nos toca, intentaré dar muy resumidamente los datos analizados astrológicamente, sin extenderme en fórmulas técnicas para no aburrir. Es, a finales de Diciembre del 2019, cuando se identifica en la ciudad de Wuhan la aparición del Covid-19 por parte de las autoridades, en plena regencia del signo de Capricornio, donde para esa época se halla la mayor concentración de planetas "lentos" (Saturno, Plutón, Júpiter) y favorecedores de situaciones límite en dicho signo que ¡casualmente! es el signo que rige a China...

Pero astrológicamente interpretado, nos tenemos que trasladar a un poco de tiempo antes, ya que la "mecha" que enciende el flagelo es la entrada del planeta Marte en el signo de Escorpio el 20 de noviembre, marcando el verdadero inicio del problema por una cuestión de posiciones angulares planetarias. El 30 de enero del 2020 es cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) lo considera 'Riesgo de Salud Pública de Interés Internacional'. Y es a partir de aquí donde la posición Lunar nos empieza a dar datos sobre la evolución de todo. Ese día en concreto, situándose en Aries, ya marcaba por su situación angular con respecto a los planetas en Capricornio, la importancia y peligrosidad de la pandemia. Curioso es reseñar que, cuando se declara oficialmente la pandemia, el 11 de marzo 2020, vuelve la Luna a estar en una posición opuesta a la anterior, pero igual de tensional y grave.

¿Qué tenemos por delante?

Realizando un seguimiento del movimiento de los planetas y sobre todo de las variables lunares, nos queda aún camino por recorrer que, se extenderá a más o a menos, según nuestro cívico comportamiento. Vayan por delante estos datos que, sólo quieren contribuir a concienciarnos del problema.

Para mayo habrá una leve bajada más notoria en la primera quincena, con repuntes a partir del día 16, que volveremos a picos de alta y baja. En junio aumenta el contagio sobre todo a partir del 18 (Mercurio en situación "retrógrada"). Julio será más virulento, marcando las máximas entre el 13 y el 25. En agosto será más leve la primera quincena, pero no se deberá bajar la guardia. Septiembre se nos presenta con la posibilidad de que aparezca una vacuna o descubrimiento importante sobre la pandemia. Pero la primera quincena será alta en casos registrados, sobre todo entre el 6 al 12 y a final de mes, entre el 20 y 29. En octubre habrá facilidad para un nuevo incremento en la primera mitad del mes, sobre todo entre el 5 y el 9 y los días del 15 al 18.

Como este tipo de análisis, no es "coser y cantar", y además que uno cuenta con escasos medios, dejo para más adelante, más información sobre todo. ¡Ojalá me equivoque y todo se resuelva rápido! Pero como decía Catón "El golpe esperado resulta menos duro". No podemos olvidar que, el prevenir, siempre salva vidas, ya los antiguos egipcios tenían un proverbio "Cuando la previsión de los hombres no llega a realizarse, es la orden de Dios la que se efectúa"...

Felices pesadillas.