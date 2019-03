Los museos de Héroes del Silencio (6)

Con 35 años, el argentino Germán Leando Vulcano, experto en informática y ordenadores, también en automoción, da gracias a Héroes del Silencio porque merced a ellos, según confiesa, “conocí al amor de mi vida, me casé con ella y hoy tenemos un hermoso bebé de 8 meses. O sea, que en mi vida significan justamente ‘Mi vida’”.

Conoció al grupo zaragozano con 11 años. “Allá por el año 1994 mi hermano Julio me hizo escuchar La Sirena Varada y luego la tocó en su teclado, y ahí fue el inicio, con el Espíritu del vino, y la verdad sin hasta ese momento haberle dado demasiada importancia a la música, pero algo pasó, algo me atrapó, y me llevó a iniciarme en el mundo de los Héroes”.

Poco a poco y con paciencia, pero sin pensar en convertirse en coleccionista, fue actualizando su discografía, haciéndose con piezas del grupo, investigando sobre las canciones, leyendo libros relacionados con las letras…, hasta conseguir algo que aquel momento ni siquiera se había atrevido a soñar: “poseer ese refugio interior, mi colección”.

Vitrina de Germán Leandro Vulcano dedicada a Héroes del Silencio. G. L. V.

Vitrina de Germán Leandro Vulcano dedicada a Héroes del Silencio. G. L. V.

Como decía, en ningún momento, Germán, se planteó iniciar una colección tanto de Héroes como de Bunbury, “hasta que un día me di cuenta de que realmente tenía mucho material, sobre todo cuando conseguí poder exhibirlo en una vitrina, y es algo que disfruto a diario al verla”. Calcula que en total debe tener unas 400 piezas, entre vinilos, singles, cds, dvds, libros y box sets de Héroes y Bunbury.

Sus preferencias o discos más apreciados: el vinilo de Senderos de traición (ed. española) que le consiguió su hermano Gustavo en un viaje a Buenos Aires. “Fue mi primer vinilo de Héroes del Silencio y fue muy emocionante verlo. Mi hermano me hizo esperarlo con una vela encendida porque hasta ese momento no sabía que me lo había conseguido ja, ja, ja”. Otra de las más apreciadas es el Espíritu del vino (edición japonesa).

Colección de Germán Leandro Vulcano. G. L. V.

En cuanto a nuevas incorporaciones, destaca los singles de 7” de época. “De los más bonitos –señala- No más lágrimas (en directo) y Con nombre de guerra. ¡Qué sonido tienen, acojonante! En sí, a todos los vinilos de época les tengo un afecto especial, sobre todo a Avalancha, En directo (numerado), Senda 91 y El espíritu del vino”.

“Pasando a Bunbury, cuando salió Radical Sonora, yo todavía estaba inmerso en el mundo de Héroes y no le di importancia. Un día en una disquería estaba a 3 pesos argentinos y lo compré; y realmente me sorprendí al escucharlo, porque era algo totalmente diferente de lo que estaba acostumbrado, y a día de hoy respeto tanto su carrera de banda como la de solista, considero que es un artista sin precedentes”. Lo más apreciado para él de Bunbury en solitario es la caja de singles de Pequeño, Radical sonora (edición cd + cd rom), Las consecuencias (edición mexicana con camiseta), Flamingos en digipack y el boxset de Licenciado Cantinas con vasos de tequila.

Colección de Germán Leandro Vulcano. G. L. V.

Una experiencia inolvidable que él llama “la ley de atracción involuntariamente sobre mi pasión musical”: la primera vez que vio a Bunbury en vivo en el año 2000, presentando Pequeño cabaret ambulante. “Llegue allí porque previamente, por medio de una radio local (vía telefónica), me invitaron a hacerle unas preguntas y al final de la entrevista me informó el encargado de la radio que había hablado con el manager de Bunbury y que me habían puesto en la lista de invitados al show. Increíblemente no solo le hice unas preguntas, sino que me invitó a su concierto”.

Germán Leandro Vulcano con Juan Valdivia. G. L. V.

Germán Leandro Vulcano con Pedro Andreu. G. L. V.

Luego vendría la oportunidad de conocerlo personalmente, cruzar unas palabras con él y que le firmara un autógrafo en una nota que había escrito para una revista local. Pero, según él, “lo más impensado fue, primero poder ver a Héroes del Silencio nuevamente en vivo, pero además que antes del recital me entrevistase el hijo de Phil Manzanera, durante el recital, al finalizar Fuente Esperanza, y Juan Valdivia me dio en mano la púa con la cual estaba tocando. Luego, al finalizar el show, le hablé a un backline y me dio la lista de temas del set acústico, al otro día pude conocer a Pedro Andreu, Juan y Gonzalo Valdivia y para finalizar, tengo el honor de salir hablando en el DVD del tour 2007. Más no se puede pedir”.

Para Germán, ser fan y coleccionista de Héroes es “una forma de vida, no soy muy amante de la palabra ‘fan’, digamos que soy un apasionado por su música, que me transporta y me llena a la vez. Lo de coleccionista fue algo que nunca me lo planteé, solo sucedió como un hecho natural, pero me siento muy afortunado de serlo y de disfrutarlo día a día”. Sus numerosos tatuajes delatan este disfrute, “esta historia –como él confiesa- en la cual la música y el camino de tu vida se integran es un solo sentimiento imposible de explicar”.

Tatuajes de Germán Leandro Vulcano. G. L. V.

Tatuajes de Héroes del Silencio de Germán Leandro Vulcano. G. L. V.