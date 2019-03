Asso y su sueño del jardín botánico

>> Siglo XVIII. El ilustrado Ignacio Jordán de Asso (Zaragoza 1742-1814) ocupa un lugar de honor en la Botánica aragonesa. No sólo por sus aportaciones al estudio de las plantas, sino por su esfuerzo incansable para que Aragón contara con una cátedra de Botánica, un Museo de Historia Natural y un jardín para el estudio de la flora. "Estamos en un siglo en que es indispensable el estudio de la Botánica, no habiendo ciudad en el extranjero que no tenga su jardín", explicó en una carta a Hernández de Larrea en 1777. Proponía formar un cuarteto de impulsores: Larrea, el Conde de Aranda, el Duque de Villahermosa y él mismo, que reunirían los 400 escudos necesarios para su creación.

La construcción del jardín

Aún hubo que esperar casi 20 años para que el sueño se hiciera realidad, a modo de recinto en el convento de las monjas de Santa Catalina, actualmente calle de San Miguel. El jardín sería arrasado durante la Guerra de la Independencia y tardaría casi 50 años en ser reconstruido. Su devenir llevó a instalarlo después junto al Paraninfo, más tarde en el paseo de Ruiseñores y, actualmente, en el parque Primo de Rivera. Pero el sueño de Asso sólo se verá cumplido cuando el jardín botánico sea el orgullo de la ciudad.