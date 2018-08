Muelas del juicio, retracción de las encías y enjuague bucal: la clínica Serdent resuelve las dudas

Son muchas las enfermedades y patologías que afectan a la salud de la boca y los dientes, desde una extracción de dientes a los pasos a seguir para realizarse un blanqueamiento dental. Para resolver las dudas sobre este ámbito, la doctora Ileana Santos, de la clínica dental Serdent, ha respondido a las cuestiones que los lectores enviaron al consultorio médico patrocinado de Heraldo.es. Muelas del juicio

Pregunta del lector: Me están saliendo las muelas del juicio y me duelen bastante, incluso he tomado medicación. Cuando fui a mi dentista me dijo que tenían que dolerme fuerte más de tres veces al año para poder quitármelas, pero cada cierto tiempo me molestan bastante y quiero una segunda opinión ¿Que debería hacer? ¿Puedo quitármelas ya para que no me duelan más o tengo que aguantar?

Respuesta de la doctora: Puedes quitarte las muelas del juicio sin tener que esperar a que te vuelvan a doler. Es posible que la posición de tus cordales no sea favorable y necesiten una cirugía un poco más compleja y por eso tu dentista te haya recomendado esperar.

Retracción de las encías