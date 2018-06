Cómo descartar un soplo y otras dudas sobre cardiología: el doctor Sánchez-Rubio responde

Lectora: Soy mujer y tengo 25 años. En algunas ocasiones, cuando llego a casa, me late fuertemente el corazón y lo oigo resonar. Me da miedo que sea un soplo. ¿De qué podría tratarse?

Respuesta del doctor: En primer lugar señalar que los soplos no se escuchan sin un fonendoscopio. Un soplo cardiaco es el sonido que produce la sangre al adoptar un flujo turbulento al cruzar una válvula disfuncionante. La sintomatología que refiere se debe probablemente a latidos cardiacos anticipados, que llamamos extrasístoles. Habitualmente son benignos y no tienen ninguna repercusión clínica. Evitando estimulantes como la cafeína, la teína o el tabaco se pueden disminuir.

Infarto

Lector: Tengo muchos familiares que han sufrido un infarto, ¿las probabilidades de que me ocurra a mí también son más altas?, ¿es algo genético?

Respuesta del doctor: En efecto, los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica es uno de los factores de riesgo conocidos para tener mas probabilidad de sufrir un infarto, junto al tabaco, la hipertensión arterial, la diabetes, o la dislipemia. Es un condicionante genético, sobre el que no podemos actuar. En estos casos, se debe ser muy estricto respecto a no fumar y seguir una dieta y hábitos de vida cardiosaludables, con controles periódicos de las cifras de colesterol y de la tensión arterial.

Síndrome de preexcitación

Lector: Mi hijo tiene 13 años y le han diagnosticado síndrome de preexcitación. He leído que hay riesgo de muerte súbita, aunque es muy poco frecuente. ¿Cómo puedo saber si está empeorando para evitarlo?

Respuesta del doctor: En los niños en los que se objetiva la presencia de síndrome de preexcitación en el electrocardiograma tienen contraindicación formal para el deporte federado, que es considerado deporte de "alto nivel", si tienen más de 8 años o pesan más de 40 kilos. Si se trata de esta situación es preciso para poder federarle, la realización de un estudio electrofisiológíco y ablación de la vía que produce la preexcitación. Si el niño no hace ningún deporte federado, y no ha presentado síntomas (palpitaciones, mareos, perdidas de conocimiento, entre otros), no es necesario la realización de estudio electrofisiológíco, y puede hacer una vida normal, incluyendo actividad deportiva normal (no federada, no de alta intensidad). En este segundo grupo de niños, la realización de una prueba de esfuerzo puede ser útil para descartar la presencia de arritmias, o mayor grado de preexcitación durante el esfuerzo.