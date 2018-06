¿Te preocupa el sangrado de encías y la sensibilidad dental? Los expertos resuelven tus dudas

Según estudios recientes, el 85% de los españoles tiene problemas de salud bucodental. La hipersensibilidad dental, las caries o los problemas con las encías son algunas de las patologías más frecuentes. Para resolver las dudas sobre este tipo de enfermedades, la doctora Ileana Santos, de la clínica dental Serdent, ha respondido a las dudas que los lectores enviaron al consultorio médico de Heraldo.es, recomendado a su vez una visita al dentista para que este pueda hacer un diagnóstico correcto. Sangrado de encías

Lector: Me sangran de manera habitual las encías, y me han dicho varias cosas: o que me lave los dientes más veces, o que solo lo haga una vez al día. ¿Qué debo hacer?

Respuesta de la dentista: Una encía sana nunca debe sangrar. El sangrado es un síntoma de que algo no va bien, y generalmente se relaciona con una gingivitis, que es como llamamos a la inflamación de las encías. El principal motivo de la gingivitis es la acumulación de sarro y placa bacteriana que se deposita en los dientes. Por eso es tan importante seguir una técnica de cepillado correcta y tres veces al dia.

Encías oscuras