Cistitis, fimosis y estenosis, el doctor Sánchez Zalabardo responde a las dudas de los lectores

La salud es uno de los aspectos más importantes de la vida y que más preocupaciones genera en el día a día. Para resolver las dudas sobre urología, el experto Manuel Sánchez Zalabardo, urólogo del Hospital Quirónsalud Zaragoza, ha contestado a algunas de las preguntas enviadas por los lectores a través del consultorio médico de Heraldo.es. Cistitis recurrentes

Lectora: Tengo cistitis recurrentes. Hasta ahora, el médico me da unos sobres para que se me pase en el momento, pero vuelve a aparecer al cabo de un tiempo. ¿Hay algún método para prevenir esto? He oído hablar de una vacuna, ¿es realmente eficaz?

Respuesta del doctor: Las cistitis recurrentes son habituales en mujeres jóvenes con facilidad para presentar cuadros de ascenso de bacterias desde la vagina a la uretra. Los sobres que utiliza tu médico son Fosfomicina, uno de los antibióticos más utilizados en las cistitis agudas no complicadas, por su comodidad de dosificación y su buena eliminación por la orina. El antibiótico trata la infección, pero todo el proceso inflamatorio que se desencadena precisa de otras medidas. Para combatir la inflamación y prevenir nuevas infecciones, se recomienda:

Beber abundantes líquidos (2-3 litros de agua al día) y realizar micciones frecuentes, cada 2 horas.

Evitar el estreñimiento.

Orinar después de mantener relaciones sexuales (mayor facilidad para el ascenso de gérmenes).

Tratamientos no farmacologicos: utilizar extractos de plantas como tratamiento antiinflamatorio, como arándanos y otras sustancias que regeneran las barreras naturales de la mucosa vesical.