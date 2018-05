Los besos vuelan en Zaragoza

No hay beso que no refuerce la idea de que, se mire a donde se mire, "el amor está en aire", tal y como reza la popular canción de John Paul Young. Dispuestos a demostrar esta premisa, ayer en el centro comercial Intu Puerto Venecia de Zaragoza decenas de aragoneses repartieron besos a sus seres queridos en un ‘photocall’ temático muy especial que invitaba a dar muestras de cariño por doquier: el del evento ‘Love is in the air’, organizado por HERALDO y 800 años de Amantes de Teruel. Ataviados con los complementos de un aviador de época, los asistentes no dudaron en hacer carantoñas a los suyos en este divertido escenario y ante los ojos atentos de muchos curiosos que, contagiados por el buen ambiente que reinaba, se sumaron a esta propuesta tan romántica y dinámica. Así, durante la jornada se pudo disfrutar de escenas familiares, amistosas y también de pareja, que dejaron patente que cualquier momento es ideal para dar un buen beso.