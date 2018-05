Love the 90's abrirá las fiestas del Pilar con su vibrante y nostálgico show 'Forever Young'

‘Everybody’s free’, ‘Saturday night’, Rythm of the night’, ‘All that she wants’, ‘Así me gusta a mí’… muchas de las canciones que se oían en las discotecas en la década de los noventa se caracterizaban por un sonido que mezclaba la música electrónica y el ‘dance’ que enganchaba a millones de adeptos en todo el mundo. Un ritmo muy especial con rasgos del techno y el pop que siguen sonando en las emisoras de radio y los locales de ocio y cuyo éxito aún perdura tanto en sus fans primigenios, que rondan la cuarentena, como en las nuevas generaciones, a las que su originalidad les resulta muy atractiva.