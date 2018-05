“Confirmar sin verificar el borrador de la declaración de la Renta puede tener sanciones”

A través de la app o de la página web de la Agencia Tributaria. Así puedes conseguir el borrador de la declaración de la Renta, una predeclaración rellenada por este organismo público con los datos que la administración posee sobre los ingresos y movimientos bancarios de cada contribuyente. Se trata de un primer documento que puede acarrear más de un problema si no se revisa, ya que Hacienda no tiene por qué conocer o incluir todas las circunstancias de cada ciudadano.

Los contribuyentes deben revisar todos sus datos personales y económicos, como inmuebles y sus referencias catastrales, arrendamientos, subvenciones o deducciones familiares. Además, todos los ciudadanos deben asegurarse de si están obligados a hacer la declaración, que no es necesaria si sus ingresos no superan los 22.000 euros, salvo en algunas excepciones. Desde la asesoría Obón - Turlán & Asociados aconsejan “revisar de forma exhaustiva todas las deducciones y reducciones, entre otros aspectos, antes de confirmar el borrador, ya que si los datos no son correctos, estos errores pueden acarrear sanciones”.

Durante este proceso es habitual que surjan dudas. Por este motivo desde Obón–Turlán & Asociados ponen sus servicios a disposición de los contribuyentes para que este trámite no termine con una multa. “El hecho de que Hacienda esté poniendo tantas facilidades para conseguir el borrador, como la nueva aplicación móvil, hace que muchas personas no revisen sus datos y se fíen de este primer documento, pues algunos contribuyentes no saben que un error puede traer consigo una sanción”, explica Teresa Obón, responsable jurídico-fiscal de esta asesoría.