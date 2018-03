La integración del 'compliance' en el sistema organizativo

Antes de desarrollar un proyecto de ‘compliance’ en una organización, se debe reflexionar acerca de sus competencias y plantear su relación con otras áreas de la empresa. No es posible impulsarlo sin considerar sus atribuciones, pues de lo contrario no se establecería una estructura robusta y presentaría ineficiencias. Asimismo, puesto que la función de ‘compliance’ ha comenzado a generalizarse en los últimos años, es posible que quienes se propongan impulsarla no dispongan de los conocimientos o experiencia necesarios para desarrollarlo. Por este motivo, el primer objetivo del plan de despliegue del modelo de ‘compliance’ será captar información que facilite dicha tarea.