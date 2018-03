Las cláusulas suelo: un conflicto complejo, pero con un panorama más seguro para los afectados

La incertidumbre que rodea a las cláusulas suelo a raíz de las últimas sentencias que declararon nulas algunas de ellas y obligaron a los bancos a devolver dichas cuantías a sus firmantes continúa latente en España. Esas decisiones judiciales y otras políticas (como la aprobación del Real Decreto del 20 de enero de 2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo) provocaron un aluvión de reclamaciones que aún, a día de hoy, se siguen tramitando.

En este sentido y para que los afectados cuenten con toda la información al respecto, se hace aún más importante si cabe el asesoramiento legal, algo fundamental en este caso dado el carácter técnico de buena parte de las cuestiones referentes a este ámbito y que escapan al conocimiento de la mayoría de los ciudadanos. En este sentido, desde Ilex Abogados se lleva a cabo una atención personalizada de cada caso con el fin de determinar si la reclamación es viable o no. "Si lo es, realizamos un cálculo de las cantidades que le correspondería percibir en caso de que se declarara la nulidad de la cláusula suelo. Le explicamos cuál es el procedimiento a seguir y, por supuesto, los riesgos que asume", explica el letrado David Giménez.

Desde el despacho sostienen que, a pesar de toda la información disponible, aún existen muchas dudas sobre esta cuestión. "Todavía hay personas que no saben si tienen cláusula suelo en sus contratos y otras que piensan que todas son ilegales y que los bancos están obligados a eliminarlas de los contratos de préstamo; pero esto no es así. Solo son nulas cuando se dan determinadas circunstancias, como que esta haya sido impuesta por la entidad sin negociación y que el consumidor no haya recibido la información precontractual necesaria para que conociera que su préstamo iba a tenerla y pudiera así entender cuál era su funcionamiento jurídico y económico", expone Giménez.