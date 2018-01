Lafont, especialista en cirugía oral y maxilofacial: “Es básico hacer revisiones periódicas tras la colocación de implantes”

Los lectores se han interesado sobre todo por cuestiones relacionadas con la seguridad y la duración de este procedimiento.

Lucía pregunta: ¿Es doloroso ponerse un implante?

No. La colocación de los implantes es un procedimiento seguro y no invasivo que se coloca bajo anestesia local en la mayoría de los casos. El postoperatorio es el de una cirugía ambulatoria tras la cual el especialista receta medicación analgésica y antibiótica para evitar y minimizar las posibles molestias que ocasionan este tipo de tratamientos.

Mónica pregunta: ¿Puedo ir a trabajar al día siguiente de ponerme un implante?

Depende de la cirugía que se haya realizado (el número de implantes que se hayan colocado, si se ha colocado hueso o no, etc.) y del trabajo de cada paciente. En principio, si es un solo implante, no suele haber mucha inflamación y es posible realizar un trabajo sin mucho esfuerzo físico. Además, con el tratamiento antiinflamatorio y analgésico que se le pauta, la molestia, si existe, es muy llevadera.

Ahora, Raúl se interesa por otro asunto. ¿Voy a salir de la clínica con el implante ya puesto?

Después de la cirugía saldrá con el implante colocado y con una prótesis provisional, que es un diente no definitivo. Habrá que esperar entre 2 y 4 meses para la colocación del diente definitivo. Este tiempo, que es necesario para que el implante se integre en el hueso, varía en función de la zona en la que se coloque y de si se ha tenido que añadir hueso o no.

Otra lectora, Marta se cuestiona por el mismo tema. ¿Qué voy a llevar mientras no tenga el diente acabado?

Mientras cicatriza el implante llevará una prótesis provisional, que servirá para preparar el terreno a la prótesis definitiva y para mantener la estética del paciente.

Rosa se interesa por el siguiente tema. ¿Cómo puede saber el cirujano si tengo hueso o no?

Los cirujanos, para saber si el paciente tiene hueso suficiente para poner el implante, haremos una exploración de la boca y además también utilizaremos exploraciones complementarias como radiografías o TACS, en los cuales se analiza la cantidad de hueso y su densidad.

Luis: ¿Qué pasa si no tengo hueso suficiente para ponerme un implante?

Cuando el paciente no tiene hueso suficiente, es necesario realizar técnicas de regeneración ósea guiada, aportando hueso de otras partes del cuerpo o de otras fuentes externas. La mayoría de veces que se necesita un aporte extra de hueso no hace falta que sea del propio paciente, sino que es hueso liofilizado y tratado para que no dé ningún problema y solucione el defecto sin dañar otras partes del cuerpo del paciente.

María se pregunta: ¿Los consumidores podemos fiarnos de las promociones que ofrecen implantes a bajo coste?

Yo aconsejo a los consumidores que desconfíen de las clínicas que ofrecen implantes 'low cost'. Estos centros hacen publicidad engañosa, ya que a ese precio inicial añaden muchos otros conceptos básicos como aditamentos o retirada de suturas, que encarecen el precio del implante hasta un precio total muy superior al de cualquier otra clínica. Este tipo de clínicas, además, suelen tener materiales de baja calidad y profesionales poco profesionales. Recomiendo que el paciente exija un precio cerrado con todos los conceptos detallados para que no haya sorpresas.

Pedro, basándose en experiencias, se pregunta: Me han dicho que los implantes se pueden rechazar. ¿Es verdad?

Lo que inadecuadamente se denomina 'rechazo de los implantes dentales' es, en realidad, una mala cicatrización del implante, y no una reacción del sistema inmunitario contra el titanio, que es el material que forma el implante.

Cuando hay una mala cicatrización del implante, se forma un tejido blando que se interpone entre el hueso y el titanio, impidiendo la integración del implante. Entonces, cuando cargamos la corona sobre el implante, este se moverá.

Si esto ocurre, el cirujano deberá retirar el implante y eliminar todo ese tejido blando. Tras uno o dos meses de cicatrización, se podrá volver a colocar el implante en la misma zona, con un buen resultado en la mayoría de ocasiones.

Para evitar una mala cicatrización del implante es importante tener una adecuada higiene, evitar el tabaco y realizar las revisiones pautadas siguiendo las instrucciones del profesional.

Íker se cuestiona: ¿Tengo que hacer revisiones después de que me pongan el implante?

Desde luego. Es básico hacer un control periódico por parte del equipo especializado, ya que es este el que detectará y tratará los problemas que puedan surgir.

Paola se interesa por: ¿Me va a durar para siempre el implante?

Los implantes son una solución estable y duradera. Diversos estudios han demostrado que más del 90% de los implantes colocados en el mundo tienen una tasa de éxito superior a los 10 años, permaneciendo la mayoría de ellos más de dos décadas en la boca.

Si se utilizan los materiales adecuados, se colocan correctamente y se mantiene un adecuado cuidado de los mismos pueden durar toda la vida.

Aitor: ¿Qué ocurre si no me coloco un implante?

Cuando un diente no se repone, esa zona va perdiendo hueso, tanto en altura como en anchura y eso hace que se dificulte la colocación posterior del implante. Además, la boca sufre cambios, ya que los dientes vecinos se tumban para cerrar el espacio o salen para intentar chocar con la oponente. Esto hace que se pierdan más dientes a consecuencia de esa ausencia.

Si se reponen todas las piezas dentales que se van perdiendo, se mantendrá el equilibrio en la boca que hará que tengan una mayor durabilidad el resto de piezas.

Félix: ¿Hay alguna alternativa a los implantes?

Las alternativas a los implantes son los puentes o las prótesis removibles. Las prótesis removibles tienen la ventaja de ser un tratamiento económico, pero son mucho más incómodas ya que se mueven, se caen, rozan con la encía y dificultan el habla. Los puentes dañan los dientes que lo sustentan y favorecen que se pierdan mucho antes.

Los implantes ofrecen una solución cómoda, natural, estética y duradera a la ausencia de dientes.

Sandra: ¿Qué ventaja tiene ponerse un implante en vez de un puente?

Las ventajas de los implantes respecto a los puentes es que estos no afectan negativamente a los dientes vecinos. Si el implante no cicatriza bien, se extrae y se espera a que se vuelva a formar el hueso para colocarlo de nuevo. El resto de piezas se mantienen intactas.

Por el contrario, para colocar un puente es necesario tallar las piezas que hacen de pilares, con lo cual se están dañando piezas sanas. Además, estas piezas que hacen de pilares realizan un mayor trabajo del que deberían, por lo que suelen tener una vida más limitada. Cuando cae un puente, la pérdida de piezas dentales es mayor.

Olga se pregunta: ¿Es posible realizar implantes con poco hueso para una superior completa?

Los pacientes que a priori presenten hueso insuficiente para colocarse implantes también pueden ser candidatos a llevar una prótesis sobre implantes. Los cirujanos disponemos de técnicas quirúrgicas avanzadas para realizar regeneración ósea guiada, que permiten añadir hueso donde es necesario para poder colocar implantes en el mismo momento de la cirugía o más adelante.

Además, en determinados casos, se pueden colocar implantes en zonas estratégicamente seleccionadas del hueso que permitan reponer una arcada completa de dientes sin tener que añadir hueso.

Ángel: Cuando te has puesto un implante, ¿qué tipos de cuidados tienes que tener en cuenta? ¿Hay que ir a revisiones?

Es muy importante para mantener un buen estado de los implantes que exista una correcta higiene no solo de los implantes sino de toda la cavidad oral. Además del cepillo dental y del colutorio, dependiendo del tipo de prótesis es necesario utilizar determinados instrumentos como, por ejemplo, seda dental, cepillos interproximales o irrigadores de agua a presión. En todos los casos, hay que evitar el tabaco que es el mayor factor de riesgo para el fracaso de los implantes.

También es imprescindible la realización de limpiezas bucales profesionales y acudir a las revisiones periódicas que detectarán cualquier problema en los implantes.

Pilar cuenta su experiencia y se pregunta: ¿Es recomendable colocar un implante con 16 años? Mi hijo se rompió la pala superior definitiva a los seis. Después de varias infecciones y otra caída posterior, mantiene su propio diente con una funda. ¿Puede darnos su opinión por favor? ¿Qué ventajas tendría implante sobre la funda?

La colocación de los implantes antes de los 18 años no se recomienda, ya que aún no ha finalizado el crecimiento de los huesos de la mandíbula y el maxilar. Durante el crecimiento, los dientes naturales se adaptan a los cambios de dichos huesos moviéndose en consonancia, pero no es así con los implantes, que se mantendrán en la misma posición. Esto supondrá que al colocar la corona sobre el implante podría no tener un resultado estético adecuado. Durante este tiempo, hasta que haya finalizado el crecimiento, es preferible mantener el diente el máximo tiempo posible, siempre y cuando no exista infección, ya que este diente mantendrá el hueso para poder colocar el implante con éxito en su momento.