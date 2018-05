Clamor en la Margen Izquierda por la falta de plazas de instituto en el barrio

Las familias rechazan tajantemente esta medida. Piden la paralización de las nuevas adscripciones anunciadas la semana pasada; soluciones urgentes para el próximo curso para que los niños no tengan que escolarizarse fuera del barrio, y la construcción de un nuevo instituto en la Margen Izquierda a medio plazo.y también pide a Educación que los niños puedan seguir estudiando en el barrio.

"La proximidad no es una prioridad"

Desde la DGA aseguran que no van a cambiar las adscripciones y no garantizan que todos los alumnos puedan estudiar en un instituto cerca de su casa. "No todos los alumnos van a escolarizarse en su barrio. En Secundaria la proximidad no es una prioridad. En la Margen Izquierda hay un 'boom' demográfico que llega ahora a Secundaria, y estudiaremos cómo atender esa demanda. En Zaragoza hay plazas de instituto suficientes", aseguran.



Las familias deben elegir qué instituto prefieren de entre los que tienen asignado a su colegio. En función de la demanda y de las disponibilidad de cada centro, el Departamento decidirá cuántas plazas ofrece cada instituto y posibles medidas excepcionales. En los centros en los que haya más solicitudes que plazas habrá que hacer sorteo.señalan desde Educación. El Gobierno de Aragón ha consultado al Ayuntamiento la posibilidad de usar de manera provisional un solar municipal junto al colegio Marie Curie. La asociación de vecinos de la Jota plantea la posibilidad de colocar aulas prefabricadas en este espacio, adscritas al instituto Pilar Lorengar, mientras se construye un nuevo instituto.El año pasado, cuatro institutos de Zaragoza tuvieron exceso de solicitudes y tuvieron que baremar y realizar sorteo: Tiempos Modernos (en el Actur), Pilar Lorengar (la Jota), la Azucarera y Pedro Cerrada de Utebo. Desde FAPAR advierten que el problema va a crecer este año y los próximos, porque hay varios colegios de la Margen Izquierda con muchos alumnos en los últimos cursos de Primaria (como Hilarión Gimeno y Marie Curie).Este año podrían sumarse a esta lista de centros saturados y con sorteo los institutos de Parque Goya, Avempace y Pedro de Luna. Este último está en la Magdalena, pero a él acuden mayoritariamente los niños del colegio Hilarión Gimeno y muchos del Cándido Domingo.

Dudas sobre un nuevo instituto

La DGA no garantiza la construcción de un nuevo instituto en la Margen Izquierda, como reclaman las familias y los vecinos. "El Plan de Infraestructuras actual 2012-15 contempla la construcción de dos institutos en la Puebla de Alfindén y Villanueva de Gállego. Después habrá que estudiar si hace falta otro en la zona de la Margen Izquierda o hay otras prioridades", señalan desde el Departamento.



Los padres también se quejan de que con las nuevas adscripciones no se garantiza la continuidad de algunos programas (como el bilingüismo) o la atención a niños con trastorno autista (como en el caso de los que estudian en el colegio Lucien Briet).