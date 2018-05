"Vivimos de okupas porque no tenemos otro sitio donde ir"

Con un par19/12/14 12:07

Vamos a ver, si yo me meto de okupa en una casa sé que no es mía y entiendo que me echen en cuanto puedan. Pero no tengo los santos huevos de quejarme por ello... ni de tratar que el mundo solucione mis problemas. El derecho a la vivienda no es el derecho a que me regalen una vivienda porque sí. Andamos todos jodidos para ganar cuatro duros y pagar las facturas, a espabilar. Que este ya no es un país rico en el que se pueda ayudar a todos porque no hay a quien sablear ya.