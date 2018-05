​La Zaragoza que podría ser

Si los sueños se hicieran realidad con solo pensarlos, Zaragoza sería una ciudad en la que sus habitantes disfrutarían de la ópera con comodidad, se desplazarían con rapidez y tendrían al alcance de su mano multitud de equipamientos culturales. Sin embargo, algunos de los grandes proyectos de la ciudad, siguen solo sobre el papel a causa de la crisis. La Romareda Una de las aspiraciones estrella de la ciudad que ha quedado en el cajón a causa de la crisis es la construcción de un nuevo campo de fútbol. A falta de un proyecto han existido tres: el diseñado por Ricardo Bofill en Valdespartera en 2002, el de Carlos Lamela para una nueva Romareda de 2006 y el (por ahora) último, de Joaquín Sicilia en Miraflores, que se concibió dos años más tarde. Además, en 2013 Madrid se quedó sin sueño olímpico y Zaragoza sin una reforma de la vetusta Romareda, que tenía un presupuesto de 25 millones de euros, muy lejos de 103,5 millones del proyecto de Sicilia.



Los aficionados conocen bien lasque sufren con cada partido:por los que se cuela el viento,, butacas que cuando se rompen tardan en reponerse, unos marcadores que datan de 1982… a los que se suman los problemas del propio edificio. Conforme surgen, se van reparando, como ocurrió el pasado diciembre con la cubierta del marcador , que corría peligro de desprenderse, pero la reforma integral o la sustitución del estadio no llega.José Vicente Casanova, presidente de la Federación de Peñas, reconoce que en estos momentos aunque “en general los aficionados son conscientes de que”. En cuanto a si la solución debe ser la reforma de La Romareda o un nuevo estadio en otra ubicación, Casanova señala que “no hay una opinión unificada”, pero que todos reconocen que “ya toca”. Sin embargo, no se muestra optimista con que llegue pronto. “En el corto plazo es difícil si no forma parte de un proyecto más grande”, señala.

El Teatro Fleta

En el plano cultural, el Teatro Fleta es el cuento de nunca acabar por excelencia. El último episodio tuvo lugar a principios de año, cuando se retiró el andamio que ocultaba su fachada durante 12 años. También ha habido tres proyectos para él. El primero se elaboró en 1999 para reconvertirlo en teatro de ópera, obra de Basilio Tobías. “Las obras empezaron, con la desaparición de la caja escénica y la cimentación. Se hizo una inversión bastante importante, pero se paralizó en el momento más delicado”, explica el arquitecto Carlos Bitrián, presidente de Apudepa.