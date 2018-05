Los bomberos aseguran la fachada del apartotel de la Expo por riesgo de caída

ANDANDA MAÑA01/04/14 00:00

Otra consecuencia de la expo..... tanto derroche en su momento que ahora no sirve para nada, cuando paso por allí se cae el alma a los pies ....Y la tan publicitada torre del agua, otra vergüenza no se si en este momento le habrán dado uso, pero si no tiene ni planta para poder utilizar .........yo, cuando la visité quedé ''alucinada'' porque allí no había nada , solo la famosa gota de agua.... Bueno otra cosa más de la Exposición Universal que no sirve mas que para poner dinero en mantenimiento......de las instalaciones..