Unos tres mil negocios han abierto en Zaragoza en dos años gracias a la 'licencia exprés'

El nuevo modelo ( la ordenanza se aprobó inicialmente en 2010 y entró en vigor en septiembre de 2011) reduce sustancialmente el control preventivo e introduce la nueva figura de comunicación previa y de declaración responsable. Ahora, para abrir unsi no es necesario acometer obras. Después, el Ayuntamiento revisa que la documentación sea correcta.El año pasado, Urbanismo tramitó 1.800 aperturas de actividad que no requerían obras mayores. Y en 2013 ya se han presentado unos 1.400 expedientes de este tipo. En su gran mayoría se trata de nuevos comercios que no precisaban obras o solo trabajos menores.Además, la ordenanza de intervención urbanística también acorta los plazos y facilita los trámites en los casos que requieren obras mayores. Las solicitudes de acondicionamiento del local (obras mayores) y apertura se tramitan conjuntamente. El plazo se ha reducido de cuatro meses a 25 días o menos.Desde la Gerencia de Urbanismo hacen un balance "muy positivo" de la ordenanza, del nuevo modelo de gestión y de la apuesta por la administración electrónica. Más de la mitad de los 23.500 expedientes que tramita Urbanismo al año están afectados por esta normativa. En 2012, el 90% de las solicitudes de obra o actividad menor presentadas se tramitaron mediante la ordenanza de Medios de Intervención en la Actividad Urbanística.

Nuevas tiendas en la calle San Miguel

Fruterías, otras tiendas de alimentación, papelerías o zapaterías se han beneficiado de esta normativa. "Abrimos el 2 de septiembre, los trámites han sido muy rápidos. No tuvimos que pedir licencia. Cogimos el traspaso de una tienda de ropa y no necesitábamos hacer obras. Solo hemos colocado unas baldas y hemos pintado", afirma Romina Lázaro, de la nueva zapatería Zekos, en la calle San Miguel de Zaragoza.



Romina y su familia tienen otras cuatro zapaterías en Logroño y ahora han decidido abrir negocio en Zaragoza. "Hay más locales disponibles que hace unos años y han bajado un poco los precios. Es un buen momento para montar un negocio. Nosotros de momento estamos contentos con el inicio. Buscábamos una calle céntrica y comercial en Zaragoza. Independencia tiene precios prohibitivos, y encontramos este local en la calle San Miguel. Ahora están abriendo más negocios en nuestra calle", señala. "En Logroño hay mucha actividad los sábados en el centro y se vende mucho. Aquí es un día normal. Supongo que es porque en fines de semana la gente va más a los centros comerciales", añade.