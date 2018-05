Un zaragozano necesita 14 horas de trabajo para pagar la grúa

Bicho Raro04/11/13 00:00

Pues sí, debo de ser un bicho muy, muy raro a tenor de los comentarios que se vierten en la red cada vez que hay noticias de este tipo. Tengo 47 años, y llevo con el carnet desde los 18. Tengo 15 puntos, nunca, nunca se me ha llevado mi coche la grúa. Me han puesto dos denuncias en toda mi vida, ambas de aparcamiento con veintipocos, y escarmenté enseguida. Me han parado en controles de alcoholemia, en controles de documentación, me han registrado el maletero y pedido los papeles varias veces, y nunca, nunca he tenido el más mínimo problema con ningún policía. Los que despotricais tanto, os denuncian tanto, y tan malos son los policías con vosotros, no se, no se...