Los sindicatos confían en que las oposiciones aplazadas por el Ayuntamiento de Zaragoza se resuelvan antes de 2014

A punto de finalizar el mes, esta petición no ha sido observada, pero fuentes de la sección sindical de CGT en el Ayuntamiento creen que el próximo martes 1 de octubre, fecha en la que los sindicatos se reunirán con Régimen Interior del Ayuntamiento,“El Ayuntamiento, algo que los sindicatos ya hicimos en julio”, explican fuentes de CGT. “Ya solo admitimos que nos digan una fecha de examen, sino no firmaremos ningún otro documento”, añaden.En la sección sindical de CC.OO. también es patente el descontento con el Consistorio. “No entendemos por qué no sacan las oposiciones si son a coste cero”, indican., señalan.

Más de 1.500 opositores pendientes

Así las cosas, los cientos de opositores que llevan años esperando la finalización de los procesos están cada vez más desesperados, aunque desde el mes de julio muchos de ellos permanecen unidos en una plataforma de afectados por la paralización de las oposiciones.



Estos zaragozanos han realizado varias acciones para dar a conocer su problema. Desde la entrega al Consistorio de 860 firmas apoyando que el proceso continúe a solicitar la intermediación del Justicia de Aragón.



Esta segunda opción de momento no les ha reportado los resultados que esperaban porque, según ha explicado Juan Tamarit, uno de los opositores afectados, la institución ha enviado una petición al Ayuntamiento que no ha sido contestada.

“Es una tomadura de pelo”

“El Gobierno municipal se escudaba en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para no seguir adelante con los procesos selectivos. Ahora ya saben que el decreto ley no les afecta y no tienen excusa para no convocar las oposiciones”, aseveran desde CGT.



“La excusa de la Ley no se sostiene”, opina Juan Tamarit, que ha indicado que las plazas fueron convocadas mucho antes de que empezara a tramitar esta Ley. “Si el proceso estuviera finalizado como debería de haber ocurrido, la Ley no le afectaría”, sostienen desde la plataforma de afectados. “Es una tomadura de pelo”, se lamenta Tamarit.



“Lo más importante aquí es que el Ayuntamiento lleva un año y cinco meses saltándose la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público. La situación es vergonzosa, más si cabe si sumamos el hecho de que el Consistorio no conteste al Justicia de Aragón”, valora este zaragozano. “Muchos de nosotros estamos en paro y vimos esto como una salida”, se lamenta para añadir que otros tantos compañeros son interinos que llevan mucho tiempo esperando para consolidar su puesto y el Ayuntamiento “no les da la opción que legalmente tienen”.



Los opositores se han reunido con los grupos de la oposición municipal para solicitarles ayuda y han conseguido que estos lleven al próximo Pleno una moción sobre la Oferta de Empleo Público 2006-2009.