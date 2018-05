Los barrios de San José y Las Fuentes, en Zaragoza, se preparan para sus fiestas

Para los más pequeños,, que realizarán salidas mañana y tarde excepto el martes 27 y el jueves 29, en el que se sustituirá el pase matutino por un taller de látigos y el concurso de cabezudos artesanales.“Hemos querido mantener las cosas que gustaban”, aseguran desde la Comisión de Fiestas y por ello hanTambién se ha potenciado la carrera de atletismo, que se celebrará el 1 de septiembre y en la que ya se doblan las inscripciones del año pasado.Desde la Comisión destacan también la, que permiten la realización de las fiestas,. Además, hany a los que se celebran durante el resto del año, como las ‘fiestas pequeñas’, en marzo.Otra manera de conseguir financiación ha sido la colocación de“Somos 70.000 vecinos, a un euro por persona se podría conseguir mucho dinero”, explican. Todavía no lo han recogido, pero no tienen muchas esperanzas.y la gente no tiene ni para dejar dos céntimos”, añade. Sin embargo, esto no les quitará las ganas de pasarlo bien durante más de una semana.

Las Fuentes, desde el próximo jueves

Los vecinos del barrio de Las Fuentes se unirán a las fiestas a partir del 28 de agosto, aunque este viernes ya se haya celebrado un pequeño aperitivo con cabezudos y jotas. "Santa Rosa de Lima es la patrona del barrio, pero las fiestas siempre se han celebrado la última semana de agosto", justifica Pilar García, que se estrena este año en la Comisión de Fiestas.



“Hay muchos puntos interesantes en el programa”, explica Pedro Sopeña, también miembro de la comisión. Los deportes tendrán un gran peso, con el XXI Trofeo Ciclista ‘El Corte Inglés’ y el duatlón, en el que participarán equipos de todo Aragón, el próximo sábado 31. Pilar García destaca también el combate de boxeo, que se incluye por primera vez entre las actividades y que se celebrará el viernes 30 en el Matadero, y la carrera 5k del día siguiente.



La música tendrá dos espacios. En el recinto ferial se celebrarán las verbenas con orquesta, mientras que la plaza Azorín se reserva para los tangos y el teatro. El Matadero será el tercer lugar de referencia, con un duelo de ‘street dance’ “muy espectacular”, como asegura Sopeña, y actividades infantiles como la carrera de tacatacas.



“Las actividades están repartidas por todo el barrio, ya que colaboran todas las asociaciones”, explican desde la Comisión. La Asociación de Vecinos y los comercios de la zona han preparado un mercadillo y en los bares habrá actuaciones musicales y espectáculos de magia.



“Hasta el último momento no sabremos con qué ingresos contamos. No está cerrado, porque con las vacaciones la gente espera hasta el último momento”, explica Sopeña. En cualquier caso, "el presupuesto es menor que otros años", asegura Pilar García. La clave para que se puedan celebrar es la colaboración de todos. “Muchas de las actividades son a coste 0”, añade Pedro Sopeña, ya que cuentan también con la ayuda del Centro Cívico, la Casa de Juventud y la Junta Vecinal para que la crisis no pueda con la fiesta.