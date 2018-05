Vuelven los apuntes a las bibliotecas universitarias de Zaragoza

Entre los que ya, aunque también comienzan a hacer acto de presencia otros alumnos de Historia o Derecho. Francisco, estudiante de esta última carrera, asegura que "le va a pillar el toro porque debería haberme puesto antes". Se propuso comenzar a principios de agosto pero "libros y playa nunca hacen buena pareja", asegura sonriendo. Otros, más previsores, reconocen no haber dejado los libros en todo el verano. Solo "un par de días de vez en cuando para desconectar", explica un estudiante de ingeniería, que ha aprovechado las vacaciones de su familia paraAlgunos de los suspendieron la Selectividad en junio, junto a, también retoman el estudio esta semana para enfrentarse a los exámenes que tendrán lugar. Una de estas jóvenes que quiere mejorar su media reconoce haberse tomado un largo descanso que ha roto esta semana para "volver con fuerza". "No quedé muy contenta en junio pero no quería amargarme todo el verano -asegura- así que".También son numerosos losque han recuperado su espacio entre libros tras un breve descanso o, al menos, un cambio de ubicación. Ana, tiene 22 años, es enfermera y está estudiando para el E.I.R, la oposición que permite a esta rama sanitaria elegir especialidad, que tendrá lugar a finales de enero. Su estudio es a tiempo completo y solo se ha tomado. "Me pareció fatal que cerraran pero aproveché para descansar después de todo el año estudiando". Esta joven reconoce que

Horarios adaptados

En las bibliotecas universitarias el horario en periodo no lectivo es de 8.30 a 13.30, cerrando sus puertas por la tarde. Por su parte, las salas de estudio retoman el programa de exámenes para facilitar el trabajo a los usuarios, así vuelven a los horarios de junio:



La sala de estudio de Filología, en la Facultad de Filosofía y Letras que cuenta con cerca de 500 plazas, alarga su horario hasta el 14 de septiembre una hora más, desde las 8.15 hasta las 3.00.



La sala de la Facultad de Economía y Empresa, situada en Gran Vïa y que cuenta con 312 plazas, abre los sábados y domingos de exámenes de 9.00 a 2.00, hasta el 8 de septiembre. De lunes a viernes hasta el 13 de septiembre el cierre tiene lugar a las 24.00.



En el campus Río Ebro, la sala Tomás Pollán del edificio Betancourt, que cuenta con 464 plazas, abrirá sábados y domingos de 9.00 a 22.00 hasta el 8 de septiembre. De lunes a viernes en agosto, de 14.00 a 22.00.



En la facultad de Veterinaria, en la calle de Miguel Servet, 177, la sala cuenta con 66 plazas y abre los sábados y domingos de 9.00 a 24.00, hasta el 8 de septiembre. En este periodo el horario de lunes a viernes es de 14.00 a 24.00.



La sala CAI-Universidad, ubicada en la calle de Serrano Sanz y que dispone de 250 plazas, abre los sábados y domingos de 8.00 a 2.00 hasta el 8 de septiembre. Y de lunes a viernes en agosto de 14.00 a 22.00.



Por último, la sala de estudio del Convento de la Victoria (Museo del Fuego) de la calle de Ramón y Cajal, 32, que cuenta con 132 plazas, permanecerá abierta hasta el 14 de septiembre de lunes a viernes de 8.15 a 22.00. Ampliando el horario de fin de semana, que será de 9.00 a 1.00.



La Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca, que cuenta con 80 plazas, abre en periodo de exámenes los sábados y domingos de 9.00 a 1.00, hasta el 8 de septiembre. Además, desde esta semana el horario de lunes a viernes será de 14.00 a 1.00.



En Teruel, en la sala de estudio del Colegio Mayor Pablo Serrano, con 60 plazas, el 7 y 8 de septiembre estará abierta de 9.00 a 24.00.