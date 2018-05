Estudiante busca alojamiento asequible

Los gastos aumentan si se prefiere una habitación individual, se elige tener una cocina propia o se opta por la pensión completa.. Vivir en Huesca o Teruel es algo más asequible, con cuotas de 494,50 euros y 570 respectivamente por una habitación individual en sus colegios mayores.Frente a esto,La propia Universidad de Zaragoza ayuda a encontrar casas o habitaciones a través de su Servicio de Alojamiento. Los anuncios del Centro de Información Juvenil (CIPAJ) son otro lugar en el que mirar.Los universitarios buscan pisos parao al transporte público, en especial al tranvía. “Muchos recurren a las inmobiliarias porque les preparamos varias visitas en un día y pueden verlos con sus padres”, aseguran desde la inmobiliaria Todopisos, situada cerca del campus de San Francisco., los estudiantes se lanzan a la aventura de encontrar un lugar donde vivir durante el curso.abandona este año el Pedro Cerbuna. Este logroñés acabó la carrera de Medicina este año y, aunque continúa el MIR en Zaragoza, no puede quedarse en él.: “Vivir en un colegio mayor es más caro, pero tiene más servicios, como comida, limpieza, actividades culturales...”. El piso en el que vivirá ahora es más económico, “unos 350 euros con gastos”, pero conEsther Garcés pasó el curso pasado en un piso compartido con unas amigas, tras varios años en la misma residencia. “Estábamos a gusto, pero”, asegura esta estudiante de Medicina procedente de Barillas (Navarra). Con ella vive Verónica Salinas, alumna de 5º de Filología Hispánica. “Quería ver cómo era, pero sin mis amigas no me hubiera ido del colegio mayor”, reconoce.“Es más económico”, asegura Garcés. Cada una paga 225 euros al mes por la casa, a los que se suman la comida, los productos de limpieza... “”.Si no hay amigos con los que irse a vivir, también es posible alojarse en casa de una persona mayor. Elinvita a universitarios y mayores de 65 años a residir juntos durante el curso. “El año pasado huboy cuatro estudiantes quedaron en lista de espera”, enumera Erika Fuertes, desde el Grupo Rey Ardid.Junto con Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad y la Obra Social de Ibercaja, esta organización prepara esta convivencia intergeneracional que ha tenido. “Los pocos problemas que ha habido se han resuelto hablando y en la mayoría de los casos repetirán el curso que viene”, asegura Fuertes.Una veintena de estudiantes ya han solicitado entrar en el programa este año, que a cambio de 80 euros y un poco de compañía vivirán una experiencia universitaria diferente. Para los anfitriones, los requisitos son ser mayores de 65 años, tener autonomía personal y poder ofrecer una habitación.Else ofrece como otra opción de alojamiento para los estudiantes. Los universitarios pueden elegir entre un. La luz, calefacción y el wifi están incluidos.“El año pasado tuvimos a”, explica Unai Mensuro, director de márquetin y ocio. Una decena de nuevos interesados han puesto en contacto con ellos, aunque con un mes de vacaciones todavía por delante no han decidido cuál es la opción que más les conviene.