Blasco pide reconsiderar la norma que regulará grandes espectáculos por temor al botellón

Valeriano18/06/13 00:00

Jerónimo, tío, que no te enteras, ni has pasado, como hubiera sido tu obligación, por el entorno de Interpeñas a la mañana siguiente de un concierto. El botellón no lo va a fomentar esta norma. El botellón ya existe todos estos años anteriores y lo has fomentado tú con tu política. El botellón en el entorno de Interpeñas es una realidad ya, sin que se haya aprobado la norma. Y si no quieres madrugar, pídeles a los responsables de las brigadas municipales o a la redacción del Heraldo que te envíen fotografías de los restos de la batalla, fuera del recinto de Interpeñas: miles de kilos de vidrios, vasos de plástico y tetrabriks. Y el olor a alcohol fermentado tarda días en disiparse.