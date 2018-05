Rescatan a un hombre en un terraplén del Canal Imperial a su paso por Zaragoza

lassie09/05/13 00:00

No hace falta ninguna valla, toda vida ha estado así e incluso peor. Es la primera vez que se cae alguien pero no creo que porque suponga ningún peligro pues se trata de un camino plano de 6 metros de ancho y se ve perfectamente donde acaba el mismo así que caerse por descuido es muy muy complicado, otra cosa es hacer lo que uno no debe...