Más de la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico en Zaragoza son motoristas

Bye, bye Autos26/01/13 00:00

Las motos sufren los accidentes más grabes y los coches en las ciudades "van blindados", pueden provocar un accidente o simplemente pueden NO EVITARLO. Casualmente, entre los PERJUDICADOS/ las VÍCTIMAS a causa (no digo culpa) de los coches, de su provocación o falta de capacidad para evitarlos AÚN cuando "no tienen culpa", son LAS MOTOS Y LOS PEATONES, más que nada por la capacidad de éstos de IRRUMPIR en el tráfico. ¡Qué casualidad! me he dejado las bicicletas, pero es que las bicicletas resulta que no engordan las estadísticas de las Tragedias en las Ciudades, ni como víctimas, ni como verdugos. Pese a que se demuestra una y otra vez que hay ciclistas que no saben ir en bici, ni respetar las mínimas normas de convivencia, que los hay, por cierto entre los que no me encuentro. Pues bien, en pocos medios de transporte como la bicicleta veo que una falta de responsabilidad tan grande tiene tan pocas consecuencias trágicas. De verdad, anímense a coger la bici y háganlo por la Calzada cuando no sea posible o viable hacerlo por carriles-bici, ES SEGURO -los conductores de vehículos motorizados, no pasan por encima de las bicis, aunque algunos, pocos, protesten y clamen al cielo por la velocidad del ciclista, no son (somos) asesinos por conducir coches. A quienes temen al Cierzo, las Cuestas, el Calor y las Distancias, una Bici Eléctrica (por poco más de 500? y una bici vieja te montas una Eléctrica de categoría) le soluciona el problema. Por el bien de todos, déjense de Motos, de Coches (siempre que sea posible, claro) y de circular a más de 30 Km/h. en las Ciudades. ZONAS 30 YA!!!. Las Bicicletas en la Calzada y las Zonas 30, y el doble sentido de circulación (en lugar del doble-carril e un sentido), sin dibujar línea de separación entre sentidos, nos harán más responsables en la conducción de cualquier vehículo dentro de la Ciudad.