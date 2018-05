"Primero nos quitan el 31 y ahora alargan el recorrido, ¿en qué quedamos?"

Yo alucino02/10/12 00:00

Siempre pasa igual....¿Por qué no se hace un artículo con los vecinos de Torrero/La Paz/Delicias que son afectados por este cambio? y ¿Por qué no se hace otro artículo con los vecinos de Las Fuentes/Casablanca afectados por la eliminación de otras líneas? Me hace mucha gracia oir que son 1500 personas en Parque Venecia contando con que aunque se hayan dado los pisos no significa que se habite allí, solo hace falta darse una vuelta, desborda actividad. Parece que ahora se hace un barrio ¿? (yo a esto no le llamo barrio) nuevo y al día siguiente de entregar las casas ya tiene que llegar el autobús hasta la puerta de casa, tiene que haber un colegio cerca, a cinco minutos máximo, no más, farmacias, servicios, etc. cuando los barrios que llevan ahí toda la vida y sus habitantes han tenido que recorrer un camino para obtener dichos servicios. La línea del 31 se alargó hasta la policía y claro, cruzar al otro lado desde el nuevo barrio era un gran esfuerzo, que pase por la puerta de mi casa, mientras los demás vecinos tienen que andar 10 minutos o 15 para ir a coger el autobús, pero es que nosotros somos especiales. Un poco de seriedad en estas cosas y menos mirarse el ombligo, que hay vida más allá de Parque Venecia.