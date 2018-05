Los vecinos denuncian la existencia de más contenedores de ropa ilegales

Ciudadano27/09/12 00:00

Y no se le ha ocurrido a nadie preguntarle a ese señor "¿A qué se dedica Usted?", "¿Qué hace con la ropa depositada?", "¿Sabe Usted que se requieren permisos?", "¿Por qué coloca contenedores en la calle sin permiso del Ayuntamiento?". Y a la Policía Local "¿Cómo es eso que tienen el teléfono de ese señor para avisarle y, sin embargo, no le multan?", "¿Lo van a llamar siempre o van a actuar como con cualquier otro ciudadano multándole por no tener permiso?"